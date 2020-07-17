В ЦИКе Татарстана поддерживают систему многодневных выборов

ЦИК Татарстана выступает за проведение выборов в течение нескольких дней в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, рассказал председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.



По его словам, сейчас идет серьезное общероссийское обсуждение переноса единого дня голосования на несколько дней. Вчера председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц.



Кондратьев подчеркнул, что ЦИК РТ абсолютно поддерживает систему неоднодневных выборов в ситуации с эпидемией коронавируса, поскольку там предполагают, что к сентябрю масочно-перчаточный режим сохранится. И в один день при высокой явке проводить выборы будет тяжело и опасно для здоровья всех участников избирательного процесса, обратив внимание председатель ЦИК РТ.

При этом Кондратьев отметил, что семидневное голосование — это крайне сложно для избирательной системы. По мнению спикера, стоит реально рассматривать вариант с дву- или трехдневным голосованием. Так, первый предполагает сделать пятницу, 11 сентября, днем тишины, а 12 и 13 уже провести выборы, второй — голосование должно пройти с 11 по 13 сентября.



Глава ЦИК Татарстана также разъяснил, что принятые Госдумой поправки о многодневном голосовании будут относиться к следующей избирательной кампании. По действующему законодательству нововведения не успевают вступить в законную силу. Однако буквально вчера председатель ЦИК РФ Памфилова проводила совещание по этому поводу.

«Думаю, что здравый смысл возобладает. При наличии тотального наблюдения я еще больше уверен в правильности выбора голосования в несколько дней. Ведь именно благодаря тому, что процесс был разведен на несколько дней, нам удалось избежать ухудшения эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Кондратьев уточнил, какие выборы пройдут в республике в единый день голосования 13 сентября.

