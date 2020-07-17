Ученый предположил, что вторая волна коронавируса в России маловероятна

В России возникновения второй волны COVID-19, скорее всего, не будет, поскольку это свойственно странам, которые соблюдали жесткий карантин, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, в России карантин соблюдало небольшое количество людей, менее 80%, что является необходимостью для прекращения распространения заболеваниями.

С одной стороны, из-за такой недисциплинированности будет наблюдаться длинный «хвост» пандемии, число заражений будет значительным, однако, с другой стороны, вероятность возникновения второй волны снижается.

Тавадян предположил, что динамика заболеваний сохранится на каком-то уровне и будет такой до того момента, пока не переболеют около 70% населения и не будет выработан коллективный иммунитет или не появится вакцина от коронавируса, которая также обеспечит необходимый иммунитет, передает «РИА Новости».

Эксперт заявил, что вакцину от коронавируса следует ждать не ранее следующего года. Он напомнил, что в настоящее время в разработке находятся около 150 вакцин, из них 23 вакцины уже в состоянии «тестирования на людях», остальные еще до этой фазы не дошли.

Еще четыре вакцины находятся в последней стадии тестирования, и лишь одна вакцина из всех одобрена для массовой вакцинации. Однако еще нужно построить новые заводы для массового производства ампул одобренной вакцины, наладить логистические каналы их дистрибуции, а также провести кампании и убедить людей принять эти прививки, считает ученый.

Вчера руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что ситуация с коронавирусом в Татарстане стабильная и контролируемая.