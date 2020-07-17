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Вакцину от коронавируса планируют зарегистрировать в России в августе

13:59, 17.07.2020
Вакцину от коронавируса планируют зарегистрировать в России в августе
Фото: pexels.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса в России, возможно, пройдет в первой-второй декаде августа.

«Это должны еще пройти определенные этапы», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, может стать доступна для россиян в середине августа. Центр планирует подать заявку на регистрацию вакцины ориентировочно 2—4 августа.

Мурашко назвал результаты клинических испытаний этой вакцины хорошими.

Также испытания вакцины от коронавируса завершились и в Сеченовском университете. Их признали успешными.

ОбществоМедицина
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