Предприниматель из Казани рассказала, как пережила режим самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Предприниматель Айгуль Мухамедова из Казани рассказала, как пережила режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.

Она открыла свое дело более 10 лет назад с небольшой точки продаж хозтоваров и бытовой химии на рынке, бизнес постепенно расширялся, Айгуль начала продавать и детские товары.

К закрытию магазинов в марте из-за пандемии коронавируса предприниматель оказалась не готова. В середине марта выручка упала на 40% по сравнению с прошлым годом, притом что после тихих января и февраля март как раз является прибыльным месяцем, и объемы продаж всегда росли, поясняет Айгуль.

«До этого у нас не было опыта продаж кроме как при личном, живом общении. Поэтому, когда власти приняли решение о самоизоляции, для нас это стало ударом. Незадолго до этого я прилетела из Турции, закупив весенний товар на большую сумму. Фактически деньги оказались заморожены на неопределенный срок», — передает «РИА Новости» ее слова.

О выходе на онлайн-продажи и речи быть не могло, поскольку для этого необходимо развивать «Инстаграм», создавать сайт. На тот момент они с супругом думали лишь о том, как гасить имеющиеся кредиты.

Вскоре банк пошел навстречу и сделал перерасчет платежей. Удалось договориться и с торговыми центрами, где находились точки продаж.

«Мы уже начали активно работать, я закупила одежду в Москве, сделала заказы из Бишкека. Супруг открыл свою точку. Как дальше будет — трудно прогнозировать», — отметила девушка.