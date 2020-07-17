Стали доступны 668 финальных схем благоустройства дворов в Татарстане

Фото: «Реальное время»

На официальном сайте республиканской программы «Наш двор» dvor.tatar стал доступен список 668 финальных схем благоустройства дворов республики. Об этом сообщается на странице программы в «Инстаграме».



Ознакомиться с финальными схемами благоустройства можно в разделе «Документы», указав адрес интересующего дома.

«Оставшиеся проекты будут появляться на сайте регулярно по мере их согласования. Всего в этом году в республике будут отремонтированы 1084 двора», — говорится в сообщении.

Напомним, в Татарстане продлили реализацию программы «Наш двор» до 2024 года. Президент Татарстана Рустам Минниханов в середине мая сообщил, что все средства для выполнения программы в республике предусмотрены и бюджет программы сокращаться не будет. На 5 лет программы в Татарстане предполагается потратить 50 млрд рублей. Всего с 2020 по 2024 год будут благоустроены 6 775 дворов. В этом году благоустроят 1 084 двора.

