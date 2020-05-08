Минниханов: программа «Наш двор» будет выполнена, несмотря на пандемию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что все средства для выполнения программы «Наш двор» в республике предусмотрены. Бюджет программы сокращаться не будет.

«Все, что мы обещали выполнить нашим гражданам, будет сделано», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он напомнил, что в рамках программы запланировано проведение семи видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Напомним, что на 5 лет программы в Татарстане предполагается потратить 50 млрд рублей. В республике уже публикуют проекты благоустройства дворов.