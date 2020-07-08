Депутаты предложили приостановить индексацию окладов госслужащих Татарстана

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Сегодня на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана обсудили меры по оптимизации расходов, чтобы сбалансировать бюджет в 2020 году.

По словам председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонида Якунина, за 5 месяцев 2020 года отставание в поступлении доходов от прошлого года составило более 30 млрд рублей.

«По итогам полугодия цифр окончательных еще нет. В целом, по бюджетной системе — я беру бюджет российский, то есть все налоги, которые входят в территорию республики: российский, региональный, местный — уже дефицит перешагнул за 100 млн рублей.

Ради экономии планируется оптимизировать часть расходов. Одна из названных мер — это приостановление индексации должностных окладов государственных служащих на уровне инфляции.

«Мы с 1 октября эту индексацию должны провести, но вы знаете, что сегодня средняя заработная плата и в промышленном секторе и других областях имеет тенденцию к уменьшению. Поэтому это касается госслужащих.



Проект был принят комитетом сразу в трех чтениях, вопрос включен в повестку дня сессии Госсовета.

Ранее Якунин уже предлагал не поднимать зарплаты госслужищим в 2020 году. Он объяснил, что в этом году на Россию обрушились финансовый кризис из-за падения цен на нефть и пандемия коронавируса.

