Депутаты Госсовета сняли с повестки законопроект, отменяющий индексацию зарплат чиновникам.
Депутаты Государственного совета сняли с повестки законопроект, отменяющий индексацию зарплат чиновникам. С соответствующей просьбой к парламенту обратился председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин на 11-м заседании парламента.
По словам парламентария, президент Татарстан Рустам Минниханов нашел дополнительные средства на это.
Спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин принял просьбу. Против снятия с повестки проголосовал только один человек, остальные поддержали.
Ранее инициативу поддержали на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана. Ее автором является Якунин.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым