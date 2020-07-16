Депутаты Госсовета сняли с повестки законопроект, отменяющий индексацию зарплат чиновникам.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Депутаты Государственного совета сняли с повестки законопроект, отменяющий индексацию зарплат чиновникам. С соответствующей просьбой к парламенту обратился председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин на 11-м заседании парламента.

По словам парламентария, президент Татарстан Рустам Минниханов нашел дополнительные средства на это.

Спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин принял просьбу. Против снятия с повестки проголосовал только один человек, остальные поддержали.

Ранее инициативу поддержали на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана. Ее автором является Якунин.

