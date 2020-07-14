Сын «хрустальной леди» Лилии Тимергалиевой из Казани умер

Фото: @liliyatimergal

Сын Лилии Тимергалеевой, которую называют «хрустальной леди», скончался. Об этом стало известно от самой Лилии.

Она посвятила ему поминальную песню на татарском языке.

Бисмилламны эйтеп башлыйм,

Улыбызнын бэетен.

Озелеп коткэн балабызнын,

Каршы алдык мэетен.

Этисенэ булэк диеп,

Бергэ май аен коттек.

Туды нэни малаебыз,

Жиде аен житкереп.

Ул туды соенеч белэн,

Доньяны нурга кумеп.

Тик язмыштыр, олгермэде,

Яшэр очен житлегеп.

Корэште ул сынау белэн,

Егерме кон гомерен.

Дога кылып гел телибез,

Ин турен жэннэтлэрнен.

Эй, Алла, Салаватыбыз

Бер гонахсыз, белэсен.

Авырлыкларсыз ит анын,

Жэннэткэ керулэрен.

Бердэнбер сабыебыз бит,

Бигрэклэр аз яшэттен.

Тэкъдир китапларын никлэр,

Сон болай юка иттен!?

Иман белэн, нурга торгэн,

Аллабыз соеп биргэн.

Ожмах турлэре телибез,

Сина этиен белэн!

Очрашырга язсын безгэ,

Аерылмыйбыз ометтэн.

Балаларны саклагыз Сез,

Булсыннар алар исэн!

Судя по дате на могиле, Салават скончался 2 июня.

История рождения мальчика стало настоящим чудом. Лилия Тимергалеева, с рождения страдающей диагнозом «несовершенный остеогенез» (ломкость костей) мечтала стать матерью. Совершенно неожиданно выяснилось, что она беременна. Врачи уговаривали ее избавиться от ребенка, но она решила сохранить ему жизнь и успешно выносила. Мальчик родился в Москве, и какое-то время находился под присмотром врачей.

