«Хрустальная леди» из Казани родила ребенка

Жительница Казани с диагнозом несовершенный остеогенез (ломкость костей) Лилия Тимергалеева (Салахутдинова) родила ребенка. Роды прошли в Москве.

Фонд «Ярдэм», подопечной которого является «хрустальная леди», рассказал в соцсетях, что после родов Лилия и ребенок чувствует себя хорошо. Ранее также сообщалось, что в Москву вместе с ней были командированы специалисты из Минздрава Татарстана.

Напомним, ранее Тимергалиева рассказывалала, что с мужем они мечтают взять ребенка из детдома. Однако семья не может обзавестись собственным жильем, поэтому женщина сомневается, сможет ли потянуть воспитание ребенка. По этому поводу телеведущий Александр Гордон обращался к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить жилье паре.

Однако позже, в феврале 2020 года, стало известно, что Тимергалиева сама ожидает ребенка и намерена родить. Беременность прошла успешно, хотя, как признавалась Тимергалиева, специалисты советовали ей сделать аборт.