Гордон обратился к Минниханову с просьбой выделить квартиру «хрустальной леди»

Фото: кадр видео Первого канала

Телеведущий Александр Гордон в эфире программы «Мужское/женское» обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову просьбой выделить квартиру известному общественному деятелю Лилии Тимергалиевой, страдающей от несовершенного остеогенеза (ломкостью костей).

Тимергалиева известна в Татарстане как «хрустальная леди». Она рассказала, что с мужем они мечтают взять ребенка из детдома. Однако семья не может обзавестись собственным жильем, поэтому женщина сомневается, сможет потянуть воспитание ребенка.

«Мы могли бы, возможно, усыновить ребенка. Но сможем ли мы это потянуть? Тут чужой дом, чужая квартира, чужие углы. А со своей квартирой было бы легче думать об этом», — поделилась своими мечтами Лилия.

В ответ на это Гордон обратился к главе республики Рустаму Минниханову.

«Уважаемый господин президент! Я обращаюсь к вам с просьбой о помощи этой молодой супружеской паре. Поскольку обстоятельства у них исключительные, то и исключение для них, надеюсь, можно будет сделать. Мы очень верим в вашу помощь. Спасибо!» — сказал Гордон.