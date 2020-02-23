«Хрустальная леди» Лилия Тимергалиева из Казани ждет ребенка

Фото: кадр видео Первого канала

Жительница Казани с диагнозом несовершенный остеогенез (ломкость костей) ждет ребенка. «Хрустальная леди» решила сохранить ребенка и рожать в РКБ.

Женщина уже проинформирована врачами, что роды для нее — большой риск. Однако Лилия и ее муж Ришат верят, что все пройдет хорошо, передает ТНВ.

Отметим, что еще недавно «Хрустальная леди» Лилия Тимергалиева рассказала, что с мужем они мечтают взять ребенка из детдома. Однако семья не может обзавестись собственным жильем, поэтому женщина сомневается, сможет потянуть воспитание ребенка. В ответ на это Гордон обратился к главе республики Рустаму Минниханову с просьбой выделить паре жилье.

