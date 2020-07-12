МЧС Татарстана рассказало подробности пожара в зеленодольских «Полукамушках»
В МЧС Татарстана рассказали подробности пожара в зеленодольском историческом районе «Полукамушки», который произошел вчера вечером.
По данным ведомства, пожар начался в 18.58. В доме 1906 года постройки горело чердачное помещение и веранда, пристроенная с восточной стороны.
Пожарные потушили возгорание через час. Пострадавших в результате происшествия нет. Предварительная причина пожара — поджог, передает «Татар-информ».
В июне руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил завершить ремонт «Полукамушек» ко Дню республики.
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