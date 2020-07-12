МЧС Татарстана рассказало подробности пожара в зеленодольских «Полукамушках»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В МЧС Татарстана рассказали подробности пожара в зеленодольском историческом районе «Полукамушки», который произошел вчера вечером.

По данным ведомства, пожар начался в 18.58. В доме 1906 года постройки горело чердачное помещение и веранда, пристроенная с восточной стороны.

Пожарные потушили возгорание через час. Пострадавших в результате происшествия нет. Предварительная причина пожара — поджог, передает «Татар-информ».

В июне руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил завершить ремонт «Полукамушек» ко Дню республики.

