Глава Зеленодольского района поручил завершить реставрацию Полукамушек ко Дню республики

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил завершить ремонт Полукамушек ко Дню республики. Он сегодня ознакомился с ходом работ в историческом квартале.



Сейчас там ведется реконструкция восьми домов, обновленного жилья ждут около 300 горожан.

— Я бы хотел еще раз извиниться перед жителями за то, что так получилось и сроки сдачи были сдвинуты, но я думаю, когда они увидят свои обновленные квартиры с чистовой отделкой, у них будут очень приятные эмоции. В целом впечатления о работе у меня хорошее. Будем делать все, чтобы к 30 августа, ко Дню республики, люди вернулись в свои квартиры, — сказал Афанасьев.

Также помимо ремонта домов в квартале ведется благоустройство территории. Помимо этого, власти решают вопрос о дальнейшей реконструкции Полукамушек, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района.

С 2019 года в Зеленодольске стали регулярно загораться дома комплекса «Полукамушки». На его защиту выходили татарстанские активисты и местные жители. Прокуратура Татарстана уже заявляла, что местные власти уделяют недостаточно внимания сохранению исторического района. Однако огонь то и дело вспыхивал в этих ветхих столетних домах.

