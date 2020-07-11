Китайские ученые назвали фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Китайские ученые выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавируса.

Соответствующий вывод они сделали после того, как проанализировали истории болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с COVID-19 в период с 24 января по 10 февраля.

Исследователи установили, что пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от осложнений, вызванных вирусом в 2,3 раза чаще, чем другие.

Как отметили ученые, в этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, потому что общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%. При этом лишь 12% населения Китая являются диабетиками, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Diabetologia.

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