Врач назвал способ восстановить легкие после коронавируса

Профессор РАН, врач-пульмонолог Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса.

В первую очередь переболевшим курильщикам стоит отказаться от вредной привычки. По его словам, эта рекомендация будет полезной и для любителей вейпов, электронных сигарет и кальянов.

После болезни пациентам нужно пройти полноценную реабилитацию работы органов дыхания, рассказал профессор.

Она состоит из комплексных тренировок, сочетающих выраженную нагрузку с менее активными упражнениями. Также для достижения результата важно придерживаться сбалансированной диеты, передает «Комсомольская правда».

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