Главное к утру: Мишустин посетил Иннополис, опыт Татарстана масштабируют, «Рубин» обыграл «Краснодар»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 10 июля.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин в Иннополисе провел совещание, среди участников которого были Аркадий Волож, Борис Нуралиев, Евгений Касперский, Борис Добродеев.
- Ростуризм к осени должен представить предложения о национальной программе развития внутреннего туризма, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что сейчас в Татарстане и Сочи есть опыт создания туристических продуктов и сервисов, и этот опыт будет масштабироваться.
- В Татарстане до 15 июля местами ожидается высокий класс пожарной опасности в лесах. В настоящее время в целях обеспечения безопасности в лесах республики ведется космический, авиационный (на территории 1,2 млн га) и наземный (11 тыс. га) мониторинг пожароопасной обстановки.
- «Рубин» в домашнем матче обыграл «Краснодар» (1:0) в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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