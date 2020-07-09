Вице-премьер РФ заявил, что опыт Татарстана в сфере туризма будет масштабироваться

Ростуризм к осени должен представить предложения о национальной программе развития внутреннего туризма, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что сейчас в Татарстане и Сочи есть опыт создания туристических продуктов и сервисов и этот опыт будет масштабироваться.

«Есть опыт создания и удовлетворения туристическими продуктами и сервисами и в Сочи, и в Татарстане, этот опыт будет точно масштабироваться, и именно поэтому есть поручения о разработке нового национального проекта в сфере туризма», — сказал замглавы правительства РФ.

Чернышенко подчеркнул, что некоторые претензии к инфраструктуре и сервису на внутренних направлениях отчасти справедливы, но обратил внимание на то, что это пора менять, пишет «Интерфакс».



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