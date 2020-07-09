Мишустин заявил, что IT-бизнес получает карт-бланш в развитии отрасли

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Иннополисе провел совещание, среди участников которого были Аркадий Волож, Борис Нуралиев, Евгений Касперский, Борис Добродеев.

Руководители компаний говорили о том, что развитие IT-отрасли, в том числе искусственного интеллекта, кибербезопасности, образовательных платформ, сдерживают современные реалии, которые должны успевать за новыми разработками, необходимы и финансовые вливания.

Глава правительства РФ заявил, что многие высказывания совпадают с видением руководства страны перспектив IT-индустрии.

«Многие из идей, подходов, о которых шла речь, мы будем прорабатывать и включать в наши планы реализации. У нас присутствуют ключевые министры: Минцифры, науки и высшего образования, здравоохранения; ключевые вице-премьеры: Чернышенко, Оверчук отвечает за международные контакты и связи, Хуснуллин — земляк тех, кто из Казани сегодня здесь присутствует, отвечает за целый блок вопросов, не только строительства, но и транспорта, имущества. Мы приехали целой командой. Ваши идеи, конечно, будут поддержаны. Как стимулировать технологические новации? Мы готовы совместно менять правила и подходы, только совместно, еще раз повторю, мы партнеры. Отрасли сегодня дали карт-бланш, дали возможность развивать бизнес», — сказал Мишустин.

Он предложил посоветоваться, как сделать мощный, активный ресурс для школьников.

«И надеюсь, что наши ребята получат то дополнительное, специальное образование, которое так необходимо для всех наших специалистов, чтобы обеспечить мощный, эффективный рост экономики России», — сказал премьер.

Также Мишустин поблагодарил руководство Татарстана за возможность провести здесь мероприятие, посвященное вопросам развития IT-отрасли.

«Символично, что мы собираемся в городе, который был построен с нуля, совсем недавно, и в регионе, где всегда уделяли особое внимание развитию информационных технологий. Татарстан многое сделал для появления большого количества IT-компаний», — добавил он.