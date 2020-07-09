В Татарстане до 15 июля ожидается высокий класс пожарной опасности в лесах

В Татарстане до 15 июля местами ожидается высокий класс пожарной опасности в лесах.

В настоящее время в целях обеспечения безопасности в лесах республики ведется космический, авиационный (на территории 1,2 млн га) и наземный (11 тыс. га) мониторинг пожароопасной обстановки.

В пресс-службе Минлесхоза РТ напомнили, что в 90% случаев основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем.

В конце июня в Татарстане началось авиационное патрулирование лесов над 14 районами республики. Его протяженность составляет 568 км.

