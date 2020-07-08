Новости общества

11:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Горьковском шоссе Казани ГИБДД проверяет автобусы и такси

09:50, 08.07.2020 1
На Горьковском шоссе Казани ГИБДД проверяет автобусы и такси

В Казани ГИБДД проводит массовые проверки автобусов и автомобилей такси. У водителей и пассажиров транспортных средств проверяют документы, состояние транспорта и наличие масок и печаток.

Так, с 5 до 10 утра у Шашлычной базы на Горьковском шоссе (рядом также Лебяжьи озера) пост ДПС проводит плановую проверку общественного транспорта.

Сообщается, что на 09.30 составлено четыре протокола о нарушениях. Один из протоколов был составлен на таксиста, который был без перчаток.

Ранее ГИБДД Казани устроила «облаву» на молодежь, отдыхающую возле речного порта.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:47
    в метро спуститесь, половина пассажиров с масками на подбородке
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем