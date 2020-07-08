На Горьковском шоссе Казани ГИБДД проверяет автобусы и такси

В Казани ГИБДД проводит массовые проверки автобусов и автомобилей такси. У водителей и пассажиров транспортных средств проверяют документы, состояние транспорта и наличие масок и печаток.



Так, с 5 до 10 утра у Шашлычной базы на Горьковском шоссе (рядом также Лебяжьи озера) пост ДПС проводит плановую проверку общественного транспорта.

Сообщается, что на 09.30 составлено четыре протокола о нарушениях. Один из протоколов был составлен на таксиста, который был без перчаток.



Ранее ГИБДД Казани устроила «облаву» на молодежь, отдыхающую возле речного порта.

