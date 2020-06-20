ГИБДД Казани устроила «облаву» на молодежь, отдыхающую возле Речного порта

Сегодня вечером ГИБДД Казани патрулировала площадь перед Речным портом, которая известна как место отдыха у местной молодежи. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени»

С его слов, сотрудники останавливали все машины, выезжающие из Речного порта.

В конце мая из-за сбора молодежи полицейские решили регулярно проверять площадь перед Речным портом. В ГИБДД включили этот участок города в маршрут патрулирования.



Вчера «Реальное время» сообщало, что 19 июня сотрудники ГИБДД проведут сразу две проверки на дорогах Казани. Особое внимание автоинспекторы обратят на лиц, неоднократно привлекавшихся ранее к административной ответственности, не соблюдающих правила перевозки детей, управляющих автомобилями без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, а также на тех, кто внес недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства.

