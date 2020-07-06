В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении Михаила Ефремова

Следователи завершили расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — передает ТАСС слова руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

Напомним, ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова произошла 8 июня вечером на Смоленской площади в центре Москвы. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице.



Таганский районный суд Москвы отправил актера под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Ефремов сначала признал вину и записал видеообращение с извинениями семье погибшего. Позже актер отказался признавать свою вину в аварий. «Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», — сказал адвокат актера Эльман Пашаев.

