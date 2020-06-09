Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца.

Так, он пробудет под арестом до 9 августа, пишет ТАСС.

Статья УК, по которой предъявили обвинение Ефремову, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Также он впервые прокомментировал вчерашнее ДТП. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения. На вопрос журналистов, признает ли он свою вину в ДТП, актер ответил «Да». Ранее в крови Михаила Ефремова нашли следы кокаина, марихуаны и алкоголя.



ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова случилось вчера, примерно в 11 вечера, на Смоленской площади в центре Москвы. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова спасти не смогли: он скончался в больнице.

