В Казани скончалась 94-летняя вдова ветерана войны Бибинур Лутфуллина

В Казани в минувшую субботу, 4 июля, скоропостижно скончалась вдова участника Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллина. О ее смерти сообщила дочь Альфинур.

Ее похоронили на кладбище в поселке Отары 5 июля. В этот день ей могло бы исполниться 94 года.

В последнее время ее самочувствие резко ухудшилось — она ничего не ела и лишь пила молоко, кефир и воду, сообщил правозащитник Еркен Сарсембаев.



Бибинур прожила один месяц в новой квартире, которую она получила в жилом районе «Салават купере».



Лутфуллина вместе со своей дочкой проживали в центре Казани в деревянном доме без удобств, который был построен за 20 лет до рождения хозяйки. Переселить ее власти Казани не смогли, так как она не являлась ветераном войны. Однако, как выяснилось, участником войны являлся ее муж Рашит Лутфуллин, который переехал в Узбекистан и скончался в 1998 году. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с ситуацией. В мае она получила ключи от однокомнатной квартиры общей площадью 41 кв. метр.

