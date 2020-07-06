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Источник: топ-менеджмент «Матч ТВ» может покинуть телеканал

17:21, 06.07.2020
Источник: топ-менеджмент «Матч ТВ» может покинуть телеканал
Фото: vk.com/matchtv

Сразу несколько топ-менеджеров телеканала «Матч ТВ» намерены сменить место работы. Об этом сообщает Betting Insider.

Уйти с телеканала планирует главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан. Также о своем уходе вскоре может объявить заместитель генерального директора «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Владимир Чопов и ряд других топ-менеджеров «Матч ТВ».

Их уход связывают со сменой руководства в холдинге «Газпром-медиа». Ранее вместо главы холдинга Дмитрия Чернышенко был назначен экс-начальник «Роскомнадзора» Владимир Жаров.

До этого из холдинга «Газпром-медиа» уволились три замгендиректора: Татьяна Доброхвалова, Денис Секачев и Алексей Краснов.

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