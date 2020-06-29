Ведомости: Жаров отправил в отставку троих заместителей гендиректора «Газпром-медиа»

Из холдинга «Газпром-медиа» уволились три замгендиректора: Татьяна Доброхвалова, Денис Секачев и Алексей Краснов. Их ухода потребовал новый глава компании Александр Жаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Уже известно, что на место уволенных придут новые топ-менеджеры. С 30 июня к обязанностям приступит Светлана Фефилова, с 13 июля — Юлия Голубева, с 17-го — Рубен Оганесов. Они уже работают в холдинге советниками гендиректора.

Напомним, что «Газпром-медиа» — один из крупнейших в России медиахолдингов. В его портфель входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч» и другие, ряд радиостанций, среди которых «Эхо Москвы», прокатная компания «Централ партнершип» и другие. Жаров был назначен гендиректором холдинга в марте, до этого он руководил Роскомнадзором. А предыдущий гендиректор Дмитрий Чернышенко получил пост вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.