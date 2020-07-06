«Ак Барс» продлил контракт с Квартальновым еще на один год

«Ак Барс» воспользовался опцией автоматического продления контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщил президент казанского клуба Наиль Маганов.

Новое соглашение с тренером подписано до конца следующего хоккейного сезона в КХЛ.

«Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной части, и в реализации стратегии клуба по привлечению собственных воспитанников в состав. Хорошую игру по ходу чемпионатов показывали и клубы системы — «Барс» и «Ирбис», это тоже связано с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон», — сказал Маганов.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» перед началом прошедшего сезона, сменив на посту тренера казанцев Зинэтулу Билялетдинова.

Под руководством нового наставника казанский клуб выиграл регулярный чемпионат в Восточной конференции и занял второе место в КХЛ.

В плей-офф «Ак Барс» успешно прошел первый раунд, в четырех матчах одолев «Нефтехимик» (4:0). В полуфинале Востока казанцы должны были встретиться с уфимским «Салаватом Юлаевым», но КХЛ досрочно завершил розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов уже сообщал, что в клубе намерены продлить контракт с тренерским штабом Квартальнова.