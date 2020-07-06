«Урал» объявил о назначении Шулепова главным тренером команды
Российский специалист Игорь Шулепов официально назначен главным тренером «Урала», сообщает пресс-служба уфимского клуба.
До переезда в столицу Башкортостана тренер руководил нижегородским АСК.
Ранее о его назначении рассказал президент уфимцев Валерий Багметов.
В прошедшем сезоне «Урал» занял 12-е место из 14 команд. По ходу сезона в команде сменился главный тренер. Возглавлявший уфимцев Константин Сиденко стал помощником Алексея Вербова в кемеровском «Кузбассе».СпортВолейбол Башкортостан
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