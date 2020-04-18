Тренер АСК Шулепов возглавил уфимский «Урал»

Бывший главный тренер нижегородского АСК Игорь Шулепов возглавил аналогичный пост в уфимском «Урале». Об этом стало известно со слов президента уфимцев Валерия Багметова.

«Тренерский штаб уже скомплектован. Главным тренером назначен Игорь Шулепов, ранее работавший в Нижнем Новгороде. Он очень перспективный тренер, и мы с ним заключили долгосрочный контракт», — сообщил Багметов.

Напомним, ранее уфимский клуб покинул лидер команды волейболист Алексей Спиридонов.

В прошедшем сезоне «Урал» занял 12-е место из 14 команд. По ходу сезона в команде сменился главный тренер. Возглавлявший уфимцев Константин Сиденко вскоре может стать помощником Алексея Вербова в кемеровском «Кузбассе».