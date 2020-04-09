Экс-тренер уфимского «Урала» может войти в тренерский штаб Вербова в «Кузбассе»

Бывший тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко может войти в тренерский штаб Алексея Вербова в кемеровском «Кузбассе». Об этом сообщает телеграм-канал «Стык слева».

Ранее Вербов и Сиденко уже работали вместе в студенческой сборной России на Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе.

В нынешнем сезоне Вербов исполнял роль главного тренера во время отсутствия Владимира Алекно. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2019 и завершил регулярный чемпионат на второй строчке в турнирной таблице. По его итогам клуб принял решение расстаться с тренером.

Сиденко работал в «Урале» с декабря 2018 по февраль 2020 года. В начале нынешнего года он был уволен с поста главного тренера клуба из-за неудовлетворительных результатов команды.