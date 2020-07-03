Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор по делу о секс-насилии над младенцем

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Приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой, отменен. Такое решение по апелляционному представлению прокуратуры Татарстана вынес сегодня Верховный суд республики.



Уголовное дело вернется на новое рассмотрение в Бугульминский горсуд, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. В пресс-службе Верховного суда уточнили причину отмены приговора — процессуальные нарушения.

Напомним, что ранее дело взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова. Интересно то, что жена мужчины заступилась за него: якобы тот просто хотел поменять подгузник.