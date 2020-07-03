В «Рубине» ответили на обращение «Оренбурга» о переносе матча

«Рубин» продолжает готовиться к проведению матча 26-го тура РПЛ против «Оренбурга», несмотря на просьбу соперника о переносе игры. Об этом сообщили в пресс-службе казанцев.

«Да, мы получили письмо. Но у «Оренбурга» пока нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. На данный момент мы готовимся к матчу», — заявили в пресс‑службе.

Встреча между «Рубином» и «Оренбургом» должна состояться в Казани 5 июля, начало матча — в 18.30. Оренбургский клуб направил в адрес казанского клуба письмо, в котором попросил перенести игру на резервную дату.

Ранее «Оренбург» потерпел техническое поражение от «Краснодара», а также не смог выйти на поле против «Урала» из-за запрета Роспотребнадзора по проведению матчей РПЛ. В оренбургском клубе нашли сразу восемь случаев заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников команды.