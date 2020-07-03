«Оренбург» направил письмо в «Рубин» с просьбой о переносе матча

Футбольный клуб «Оренбург» отправил письмо в адрес «Рубина», чтобы договориться о переносе матча 26-го тура РПЛ на резервную дату. Об этом сообщает пресс-служба оренбуржцев.

«ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля. Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно», — говорится в заявлении клуба.

Подробнее о причинах возможного переноса можно почитать в обзорном материале «Реального времени».