«Оренбург» направил письмо в «Рубин» с просьбой о переносе матча
Футбольный клуб «Оренбург» отправил письмо в адрес «Рубина», чтобы договориться о переносе матча 26-го тура РПЛ на резервную дату. Об этом сообщает пресс-служба оренбуржцев.
«ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля. Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно», — говорится в заявлении клуба.
Подробнее о причинах возможного переноса можно почитать в обзорном материале «Реального времени».
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ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля.— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 3, 2020
Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно. pic.twitter.com/wkbdWkJt2k
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