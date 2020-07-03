Джей Пи Нил: «Во втором тайме «Стреле» не повезло, мы допустили много ошибок»

Главный тренер «Стрелы» Джей Пи Нил прокомментировал поражение казанцев от действующего чемпиона России по регби «Енисея-СТМ». Рулевой казанцев высоко оценил игру команды в первом тайме и считает, что победа была упущена из-за собственных ошибок.

— Отличный первый тайм, где следовали нашей структуре игры. Во втором тайме нам не повезло, команда не смогла придерживаться плана, отыгрывая территорию. Допустили много ошибок и нарушений правил.

— Почему Кобус Мараис после перерыва выглядел не так ярко?

— Это логично, ведь во втором тайме мы меньше владели мячом, думаю, процентов двадцать. Отдали территорию, допустили большое количество ошибок, поэтому дело не конкретно в одном регбисте, а в игре всей команды после перерыва, — сказал Нил.

Также тренер казанцев рассказал о главной задаче «Стрелы» на матч предстоящего тура против клуба «Богатыри» из Краснодара.



— Определенно нужно отталкиваться от хорошего первого тайма, которой мы выиграли 16:7, и извлечь уроки из второй половины встречи. Если в следующем матче сыграем с «Богатырями» так же, как в стартовые 40 минут против «Енисея», то сможем победить с бонусом, — заявил Нил.

Отметим, что следующим соперником «Стрелы» в чемпионате России станет команда «Богатыри». Краснодарцы после двух туров замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка. Перед третьим матчем в сезоне команда сменила главного тренера. Теперь «Богатырями» руководит Антон Левченко, заменивший Вячеслава Титику.

Казанцы после трех матчей в чемпионате России по регби имеют в своем активе одну победу и два поражения.