«Стрела» потерпела второе поражение подряд

Фото: РК "Енисей-СТМ"

«Стрела» проиграла в выездном матче действующему чемпиону страны красноярскому «Енисею-СТМ» (23:38) в рамках чемпионата России по регби.

Первая половина встречи осталась за казанскими регбистами, на перерыв команды ушли при счете 16:7 в пользу гостей. Во второй части матча «Енисей» перехватил инициативу и сумел вырвать победу.

У «Стрелы» по два пенальти и дроп-гола записал на свой счет Мараис. По одной результативной попытке в активе Гафарова и Давудова.

Это второе подряд поражение казанской команды чемпионате страны. Ранее «Стрела» уступила «Красному Яру».

«Енисей-СТМ» (Красноярск, 7) 38:23 «Стрела» (Казань, 16)

Попытки: Гачечиладзе (11), Кононов (49), Чурашов (52, 66), Герасимов (71) — Гафаров (15), М. Давудов (63);

Реализации: Гайсин (12, 50, 54, 67, 73) — Мараис (16, 64);

Пенальти: Гайсин (57) — Мараис (7, 22);

Дроп-голы: нет — Мараис (26);

Желтые карточки: нет — Ходин (75).