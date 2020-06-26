«Стрела» на выезде уступила «Красному Яру»

«Стрела» в рамках второго тура чемпионата России по регби в гостях в упорной борьбе уступила «Красному Яру» (12:14).

Казанцы оказали серьезную борьбу более именитому сопернику и ушли на перерыв, уступая лишь 1 очко — 6:7. В самом начале второго тайма «Стрела» даже вышла вперед, но красноярская команда смогла переломить ход встречи благодаря успешной попыитк Кирилла Готовцева.

В составе казанцев больше всех очков набрал хавбек Кобус Мараис, реализовавший четыре пенальти.

Напомним, что ранее «Стрела» одержала убедительную победу над ЦСКА. Подробнее о дебютном успехе казанцев в Премьер-лиге можно почитать в материале «Реального времени».