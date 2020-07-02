Главное к утру: обработка голосов, опрос ВЦИОМ и новые судьи в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 2 июля.
- Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершено. ЦИК сообщил, что зафиксирована явка в 64,99%. В лидерах среди всех субъектов РФ оказалась Чечня, там явка составила 93,12%.
- ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В пользу изменений в основной закон страны выступили 77,96% избирателей.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначаются судьи в различных регионах страны. В том числе получили назначение и трое судей в Татарстане.
- Опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство избирателей устраивают меры, принятые на участках для голосования, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
- Глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов побывал в Зеленодольске с рабочим визитом. Местный бизнесмен показал министру свою коллекцию раритетных автомобилей.
- Совет директоров альметьевского завода «Радиоприбор» принял решение приступить к производству комплектующих для вертолетов Ми-8-МТВ-1 и «Ансат». Казанский вертолетный завод строит их в рамках заказа для санитарной авиации.
- Чемпион «Дакара», член команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, как провел карантин в Набережных Челнах. Во время режима самоизоляции спортсмен занимался участком, делами по дому и смотрел сериалы.
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