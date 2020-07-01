Чемпион «Дакара» Айрат Мардеев рассказал, как провел карантин в Челнах и что мог переболеть COVID-19

Чемпион «Дакара», член команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, как провел карантин в Набережных Челнах.

«Первая неделя прошла вообще без проблем — по сути получили шанс отдохнуть, отдышаться. Потом уже было непривычно и тяжело. <…> Мне повезло чуть больше: наша семья живет в частном доме, так что можно было выходить на улицу», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Во время режима самоизоляции спортсмен занимался участком, делами по дому и смотрел сериалы.

Также Мардеев прокомментировал слухи о том, что коронавирус был на бивуаке «Дакара» в 2020 году. По его словам, он и сам тогда сильно простудился. Симптомы были похожие: озноб, кашель, бросало в пот.

«Первый тест на антитела не подтвердил, что я болел коронавирусом, так что это мог быть обычный грипп. Однако врачи говорят, что тесты могут быть не совсем точны», — добавил Мардеев.

Следующий «Дакар» пройдет с 3 по 15 января на территории Саудовской Аравии.



В июне глава «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин сообщил, что из-за кризиса сильно сократился бюджет. «Уже четыре или пять раз переверстали бюджет команды на этот кризисный год, там все по минимуму», — сказал он.

