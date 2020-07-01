В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершено. На 21:00 по Москве закрыты участки во всех регионах РФ.
ЦИК сообщил, что на 20:20 зафиксирована явка в 64,99%. В лидерах среди всех субъектов РФ оказалась Чечня, там явка составила 93,12%.
Минобороны утверждает, что среди военнослужащих явка приблизилась к 100%.
После обработки четверти протоколов ЦИК сообщил, что поправки в основной закон поддержали 73,24% проголосоавших, против — 25,8%.
В настоящее время голосование по поправкам продолжается еще в странах Европы и Америки.Общество
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