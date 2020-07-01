В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершено. На 21:00 по Москве закрыты участки во всех регионах РФ.

ЦИК сообщил, что на 20:20 зафиксирована явка в 64,99%. В лидерах среди всех субъектов РФ оказалась Чечня, там явка составила 93,12%.

Минобороны утверждает, что среди военнослужащих явка приблизилась к 100%.

После обработки четверти протоколов ЦИК сообщил, что поправки в основной закон поддержали 73,24% проголосоавших, против — 25,8%.

В настоящее время голосование по поправкам продолжается еще в странах Европы и Америки.