ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В пользу изменений в основной закон страны выступили 77,96% избирателей.

21,23% участников голосования выступили против.

Больше всего поправки поддержали в Чечне и Туве. За принятие изменений проголосовали 93% участников. Более 70% поддержки набрали в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах.

Напомним, в Республике Коми результат неожиданно стал обратным. Однако вскоре ЦИК сообщил, что из-за технической ошибки голоса за поправки показывались в графе «против».

