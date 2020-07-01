Министру экономики Татарстана в Зеленодольске показали коллекцию раритетных автомобилей

Глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов побывал в Зеленодольске с рабочим визитом. Местный бизнесмен показал министру свою коллекцию раритетных автомобилей.

Глава района Михаил Афанасьев и министр экономики республики отправились в село Белобезводное. Туда на своем «Форде» 1936 года выпуска их отвез директор ООО «Навек» Альберт Бикбулатов, сообщает пресс-служба администрации района.

Он показал гостям свою выставку раритетных автомобилей и мотоциклов, в которой имеется Tatra 1936 года, выпущенная в Чехословакии. Также предприниматель показал чиновникам мотоцикл BMW 1939 года выпуска.

Также Михаил Афанасьев и Мидхат Шагиахметов ознакомились с технологией производства фасадных конструкций. После этого министр побывал на городском озере в Зеленодольске и парке у ДК «Родина».