Альметьевский «Радиоприбор» начнет выпуск комплектующих для «Ансатов»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет директоров альметьевского завода «Радиоприбор» принял решение приступить к производству комплектующих для вертолетов Ми-8-МТВ-1 и «Ансат». Казанский вертолетный завод строит их в рамках заказа для санитарной авиации.

В сообщении не говорится, когда должны быть поставлены комплектующие, однако указано, что цена сделки соответствует цене гособоронзаказа «в экономических условиях 2021 года».

Напомним, что Альметьевский завод «Радиоприбор» входит в состав Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который в свою очередь является структурой госкорпорации «Ростех», как и холдинг «Вертолеты России».

Ранее «Реальное время» писало, что что оператор федеральной программы санитарной авиации «Национальная служба санитарной авиации» «Ростеха» выбрал техническую концепцию «Ансата», предложенную казанским АО «Рычаг» с участием холдинга «КРЭТ».



Накануне сообщалось, что КВЗ доставил на Камчатку вертолет Ми-8МТВ-1.