Путин назначил троих судей в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначаются судьи в различных регионах страны. В том числе получили назначение и трое судей в Татарстане.

Так президент утвердил Рината Сахавова на должности председателя городского суда Лениногорска.

Заместителем горсуда Набережных Челнов стал Рустем Галимуллин. В этот же суд утверждена новая судья — Татьяна Копотева.

Кроме того, представителем президента РФ в квалификационных коллегиях судей Путин назначил нового федерального инспектора по РТ Виктора Демидова. Предыдущий представитель главы государства Ренат Тимерзянов освобожден от должности.