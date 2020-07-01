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Путин назначил троих судей в Татарстане

23:37, 01.07.2020
Путин назначил троих судей в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначаются судьи в различных регионах страны. В том числе получили назначение и трое судей в Татарстане.

Так президент утвердил Рината Сахавова на должности председателя городского суда Лениногорска.

Заместителем горсуда Набережных Челнов стал Рустем Галимуллин. В этот же суд утверждена новая судья — Татьяна Копотева.

Кроме того, представителем президента РФ в квалификационных коллегиях судей Путин назначил нового федерального инспектора по РТ Виктора Демидова. Предыдущий представитель главы государства Ренат Тимерзянов освобожден от должности.

ОбществоВласть Татарстан
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