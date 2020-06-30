Бубнов считает «Уфу» фаворитом встречи с «Рубином»

Эксперт по РПЛ Александр Бубнов дал свой прогноз на матч 25-го тура РПЛ между «Уфой» и казанским «Рубином». Он считает уфимцев фаворитом встречи.

«Прогноз: 1:0. У «Уфы» стабильнее состав и игра. Подопечные Вадима Евсеева набрали 4 очка в двух турах. В предстоящем матче будут атаковать больше, чем со «Спартаком», но и это они умеют», — сказал Бубнов.

Ранее футболисты и персонал «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус. В следующем туре уфимский клуб встречается с казанским «Рубином». На эту игру на продажу будет выставлено лишь 300 билетов.

В предыдущем туре Бубнов правильно спрогнозировал поражение «Рубина» от «Локомотива» в Казани.