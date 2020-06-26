Бубнов спрогнозировал поражение «Рубина» в матче с «Локомотивом»

Эксперт Александр Бубнов дал свой прогноз на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и московским «Локомотивом».

«Несмотря на выездную победу «Рубина» в прошлом туре и нервный матч «Локомотива», железнодорожники все равно значительно сильнее оппонента. Борьба за второе место в разгаре, «Локомотиву» обязательно нужно брать три очка в Казани», — сказал Бубнов.

Напомним, предыдущий матч «Рубина» в РПЛ закончился победой казанской команды над «Уралом» (2:1). К игре с «Локомотивом» казанцы впервые за очень долгое время тренировались на обновленном поле «Ак Барс Арены».

Встреча с московским клубом пройдет 27 июня в Казани. Начало матча — в 17.30 по мск.