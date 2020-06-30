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«Уфа» сдала тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

09:44, 30.06.2020
«Уфа» сдала тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»
Фото: vk.com/ufafc

Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на коронавирус методом ПЦР перед домашним матчем с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Все результаты тестов показали отрицательный результат. Команда сможет участвовать в 25-м туре РПЛ основным составом.

В следующем туре уфимский клуб встречается с казанским «Рубином». На эту игру на продажу будет выставлено лишь 300 билетов.

Подробнее о главных матчах 25-го тура РПЛ можно почитать в превью от «Реального времени».

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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