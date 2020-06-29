Абдулганиев: некоторые до сих пор не знают, могут ли свободно передвигаться
Некоторые люди до сих пор еще не знают, могут ли свободно передвигаться по городу. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев на встрече с журналистами.
По его словам, в приемную поступают и такие обращения.
Абдулганиев рассказал, что за весь предыдущий год было 1700 обращений, за три месяца работы с марта 2020-го по сей день — более 3000.
В Татарстане с 12 мая отменена система СМС-сообщений для граждан и справки с работы для выхода из дома, однако при выходе из дома надо было носить маску. В торговых организациях и транспорте обязательны также перчатки (любые, которые есть у гражданина). Подробнее об изменениях в режиме самоизоляции в Татарстане — в материале «Реального времени». Сейчас маски и перчатки нужно носить только в магазинах и транспорте.Общество Татарстан
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