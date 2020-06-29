Абдулганиев: некоторые до сих пор не знают, могут ли свободно передвигаться

Фото: Илья Репин

Некоторые люди до сих пор еще не знают, могут ли свободно передвигаться по городу. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев на встрече с журналистами.



По его словам, в приемную поступают и такие обращения.

Абдулганиев рассказал, что за весь предыдущий год было 1700 обращений, за три месяца работы с марта 2020-го по сей день — более 3000.

В Татарстане с 12 мая отменена система СМС-сообщений для граждан и справки с работы для выхода из дома, однако при выходе из дома надо было носить маску. В торговых организациях и транспорте обязательны также перчатки (любые, которые есть у гражданина). Подробнее об изменениях в режиме самоизоляции в Татарстане — в материале «Реального времени». Сейчас маски и перчатки нужно носить только в магазинах и транспорте.