К бизнес-омбудсмену Татарстана поступало до 600 звонков в день

Бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев на встрече с журналистами сообщил, что за весь предыдущий год было 1700 обращений, за три месяца работы с марта 2020-го по сей день — более 3000 обращений.

Если раньше было три звонка в день, то потом стало 600 в день. Пик обращений пришелся на первые две недели апреля. Сейчас их число упало до 100 в день.

По словам Абдулганиева, были обращения и от предпринимателей из других регионов. Также консультировались на английском языке иностранцы, работающие в Татарстане. В основном это турецкие инвесторы.

Также прошло 23 встречи в Zoom с предпринимателями, часть из них — с непосредственным участием президента Татарстана Рустама Минниханова.