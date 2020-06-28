Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев на следующей неделе

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода будет на следующей неделе.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня неустойчивый характер погоды сохранится, днем местами пройдут дожди. Температура ночью опуститься до +7..+12°, днем ожидается до +15..+20°.

Также 30 июня и 1 июля в Татарстане сохранится холодная погода. Ночью ожидается до +5..+10°, днем воздух прогреется до +15..+20°. Синоптики отмечают, что такой температурный фон ниже нормы на 5-6 градусов.

Ранее в КФУ рассказали, что температура воздуха в июле будет в пределах нормы. В целом летом в Татарстане будет переменчивая погода с температурными перепадами.

